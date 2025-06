Homem é esfaqueado por ex-mulher com o filho nos braços em Jaboatão

Pollyana Vitória Lima Marinho da Silva teve o pedido de prisão domiciliar atendido por conta da idade do filho e passará a utilizar tornozeleira eletrônica.

Vídeo registrado pela câmera de segurança da residência mostra o momento em que Pollyana golpeia Leonardo no peito com uma faca (Foto: Cortesia/ Whatsapp)

Um homem, identificado como Leonardo da Silva do Santos, de 30 anos, morreu após ser esfaqueado pela ex-mulher, Pollyana Vitória Lima Marinho da Silva, de 23 anos, enquanto segurava o filho do casal nos braços.

O crime aconteceu na última quinta-feira (26), no bairro de Santana, em Jaboatão dos Guararapes. Vídeo registrado pela câmera de segurança da residência onde aconteceu o crime mostra o momento em que Pollyana efetua um golpe de faca no peito de Leonardo, que deixa a criança no berçário e corre para fora da casa para pedir ajuda.

Leonardo chegou a ser socorrido para a UPA de Engenho Velho, mas não resistiu ao ferimento.

De acordo com Pollyana, o motivo da agressão teria sido uma discussão por ciúmes e que ela estava sendo ameaçada de morte pela vítima. Além disso, a mulher afirma que Leonardo havia dito que levaria o filho do casal embora, um bebê de 10 meses.

Outro vídeo registrado pela câmera de segurança da casa mostra Leonardo tocando com uma faca na perna de Pollyana, enquanto os dois estavam sentados em um sofá.

Segundo a irmã da vítima, o relacionamento do casal era conturbado por causa do comportamento agressivo e possessivo de Pollyana.

A suspeita foi conduzida pela Polícia Civil de Pernambuco ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foram realizados todos os procedimentos cabíveis.

Pollyana teve o pedido de prisão domiciliar atendido por conta da idade do filho e passará a utilizar tornozeleira eletrônica.