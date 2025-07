Guarda municipal agredido a pauladas em Ipojuca morre no HR

O óbito foi confirmado por meio de nota divulgada pelo Hospital da Restauração nesta sexta-feira (4). (Foto: Arquivo/DP)

O guarda municipal de trânsito Carlos Henrique de Medeiros Alves, de 45 anos, agredido a pauladas na cabeça na quarta-feira (2), em Ipojuca, na Mata Sul de Pernambuco, faleceu no fim da noite desta quinta-feira (3), no hospital da Restauração (HR), localizado na área central do Recife.



O óbito foi confirmado por meio de nota divulgada pelo Hospital da Restauração nesta sexta-feira (4). A causa do falecimento, segundo familiares de Carlos Henrique, foi morte cerebral.



Carlos Henrique estava internado no HR desde a quarta (2), em estado grave, após ter sido transferido da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Ipojuca.

Por meio de nota divulgada pelas redes sociais, a Associação dos Guardas Civis Municipais de Pernambuco (AGCMPE) lamentou a morte do guarda municipal, que “dedicou sua vida à nobre missão de proteger a sociedade com coragem, zelo e espírito público, honrando a farda azul-marinho com dignidade e compromisso.”

Relembre o caso

Carlos Henrique estava sentado em um lava-jato no centro de Ipojuca, próximo um posto de fiscalização às margens da rodovia BR-101, quando foi golpeado duas vezes na cabeça com um barrote de madeira. De acordo com a prefeitura de Ipojuca, o servidor estava fora do serviço no momento da agressão.

Imagens de câmeras de segurança do local mostram o momento do crime, quando o suspeito, um adolescente de 17 anos, se aproximou e desferiu os golpes contra a vítima.

Segundo informações extraoficiais, o jovem teria agido por vingança. O agente servidor teria feito a apreensão de uma motocicleta que estava irregular, e o adolescente reclamou que teria sofrido agressões por um dos agentes que estavam na ocorrência, e então teria premeditado uma vingança contra o agente.

Após o crime, o agressor fugiu em direção a um canavial nas imediações, mas foi apreendido pela Polícia Militar horas depois em uma ação policial, realizada no Ibura, na Zona Sul da capital pernambucana.

A PM informou também que o pai do jovem foi detido por resistência durante a ação policial.

Confira na íntegra a nota de pesar da AGCMPE

É com imenso pesar que a Associação dos Guardas Civis Municipais de Pernambuco (AGCMPE) recebe a notícia do falecimento do valoroso Guarda Civil Municipal Carlos Henrique de Medeiros Alves, integrante da Guarda Municipal de Ipojuca.

Neste momento de profunda dor, prestamos nossas mais sinceras condolências aos familiares, amigos e companheiros de farda, rogando a Deus que conforte seus corações diante de tamanha perda. O GCM Carlos Henrique dedicou sua vida à nobre missão de proteger a sociedade com coragem, zelo e espírito público, honrando a farda azul-marinho com dignidade e compromisso.

Seu legado permanecerá vivo na memória de todos que com ele conviveram, especialmente entre os irmãos e irmãs de farda, que hoje sentem a ausência de um companheiro leal e dedicado.

A AGCMPE se solidariza com toda a corporação da Guarda Municipal de Ipojuca, reafirmando seu respeito e admiração por este profissional que, com bravura, contribuiu para a segurança e o bem-estar da população ipojucana.