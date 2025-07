Aliança

Mulher é agredida por companheiro com cabo de enxada em Aliança

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), ao chegar no local, a vítima relatou que foi agredida pelo companheiro após uma discussão e que o suspeito havia fugido antes da chegada do efetivo. A Polícia Civil investiga o caso

