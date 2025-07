PT Recife oficializa Osmar Ricardo como novo Presidente municipal

A eleição de Osmar acontece após o Processo de Eleição Direta do partido, que aconteceu no domingo (6) para definir os novos presidentes dos diretórios nacional, estaduais e municipais

Osmar Ricardo (Rafael Vieira)

No Recife, o vereador Osmar Ricardo, da corrente Alternativa Socialista Democrática (ASD), foi eleito como presidente municipal do PT, após a legenda realizar, no domingo (6), o Processo de Eleição Direta (PED) para definir os novos presidentes dos diretórios nacional, estaduais e municipais. Na eleição, também disputavam o cientista político Pedro Alcântara e o ex-vereador Jairo Britto.

Nesta terça-feira (8), PT Recife formalizou o resultado da eleição, em coletiva de imprensa. Ao lado do atual presidente do partido no município, Cirilo Mota, Osmar reforçou sua intenção de unir o PT.

“O que é importante é a unidade do Partido dos Trabalhadores, é a gente unir e organizar o partido e voltarmos às bases. Tenho certeza que esse novo diretório vai discutir nas zonais, valorizar os nossos presidentes zonais, para que a gente possa fazer núcleos de base nas comunidades, nos bairros, que é de onde veio a luta do PT, do movimento sindical”.

“Não tenho nenhuma dúvida que esse novo diretório vai conseguir isso, dialogando com as pessoas, dialogando com o povo do Recife, para que o PT volte a brilhar”

O vereador, emocionado, agradeceu os companheiros de chapa, o apoio de Doriel Barros, o atual presidente do PT-PE, e também Carlos Veras, eleito para substituir Barros: “Ninguém ganha uma eleição sozinho, é importante a gente reconhecer tudo e todos”.

Em Jaboatão dos Guararapes, a candidata Dora Silva foi reeleita como presidente municipal, com 51,7% dos votos. No Cabo de Santo Agostinho, Maricleiton Vieira foi eleito com 507 votos para o cargo.

Em Olinda, o professor e militante histórico Helder Pires foi eleito presidente. No município de Camaragibe, Thiago Areinha foi escolhido para presidir o partido.

No município de Petrolina, Herlon Bezerra foi eleito ao diretório municipal. Leo Bulhões, atual presidente do PT Caruaru, foi reeleito para um segundo mandato com 307 votos. Paulista terá Júnior Matuto como presidente da legenda do município.

Guilherme Ribeiro foi eleito como novo presidente do PT em Arcoverde. Em Abreu e Lima, Cleyton Manuel se reelegeu para dirigir o partido na cidade. O PT de São Lourenço da Mata elegeu Emerson Marques como novo presidente.

Em Igarassu, Jefferson Guedes foi eleito com 319 votos como o novo presidente do PT municipal. Zé Luiz foi o nome eleito para o diretório em Ipojuca. Foi eleita como presidente em Moreno, Marília Rufino.

Itapissuma terá Thiago Lopes como novo líder do PT. Fábio Simões foi eleito novo presidente do PT na Ilha de Itamaracá.

De acordo com a assessoria do PT Pernambuco, alguns municípios do estado ainda aguardam o resultado das urnas, que ainda estão sendo apuradas. O segundo turno das eleições, acontece dia 20 de julho, para as cidades e municípios que não definiram um representante.

Em Pernambuco, Carlos Veras foi eleito com 90% das urnas, e 26.820 votos para comandar o partido no estado. No cenário nacional, Edinho Silva assumirá como novo presidente do partido, com 73,48% nas urnas e 239.155 votos.

As posses das novas lideranças, serão realizadas no Encontro Nacional do PT, que acontece entre 1º e 3 de agosto.