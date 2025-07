Liderança do tráfico no Litoral Norte de Alagoas é preso em Gravatá (Divulgação/PCPE)

Um homem apontado como líder do tráfico de drogas no litoral norte de Alagoas e integrante da lista dos dez criminosos mais procurados daquele estado foi preso na manhã do último sábado (5), no município de Gravatá, Agreste de Pernambuco. A prisão foi resultado de uma operação conjunta das polícias civis de Pernambuco (PCPE) e Alagoas (PCAL), com apoio da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

Coordenada pela delegada Natalia de Souza Araújo e registrada pela 89ª Circunscrição de Caruaru, a ação ocorreu após investigações iniciadas em abril deste ano. Segundo a polícia, o suspeito tentou resistir à prisão, mas acabou rendido pelo efetivo.

Com o foragido, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm, um carregador com 14 munições, três aparelhos celulares e documentos falsos. A identidade do preso não foi divulgada pelas autoridades.

O homem foi encaminhado à delegacia de Caruaru, onde foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva expedidos pelas 16ª e 17ª Varas Criminais de Maceió (AL). Ele também foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo, uso de documento falso e tráfico de drogas.