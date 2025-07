Bruno e Marrone receberão R$ 704 mil por show no FIG 2025. Veja outros valores

A dupla sertaneja Bruno e Marrone é a atração mais cara do 33º Festival de Inverno de Garanhuns, de acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Garanhuns no Diário Oficial Municipal.

Bruno e Marrone se apresentam no 33º FIG no dia 17 de julho, no Polo Mestre Dominguinhos. (Reprodução/Redes Sociais)

O 33º Festival de Inverno de Garanhuns (FIG) começa nesta quinta-feira (11), dando início a uma maratona de shows no agreste pernambucano. A programação do evento vai até o dia 27 de julho e conta com dezenas de atrações distribuídas entre 20 polos de animação.

Localizado na Praça Mestre Dominguinhos, o polo principal chama atenção pelo número alto de grandes shows, como os sertanejos Bruno e Marrone, que receberão R$ 704 mil pela apresentação. A dupla é a atração mais cara do FIG 2025, de acordo com as informações divulgadas pela Prefeitura de Garanhuns no Diário Oficial Municipal.

Veja a lista de cachês do FIG 2025 divulgados pela gestão municipal:

Bruno e Marrone - R$ 704 mil

César Menotti e Fabiano - R$ 450 mil

Mari Fernandez - R$ 450 mil

Matuê - R$ 450 mil

Sorriso Maroto - R$ 450 mil

Iza - R$ 390 mil

Ana Carolina - R$ 350 mil

Joelma - R$ 300 mil

Cidade Negra - R$ 300 mil

Dilsinho - R$ 300 mil

Elba Ramalho - R$ 265 mil

Alceu Valença - R$ 250 mil

Nação Zumbi - R$ 250 mil

Xamã - R$ 250 mil

Mano Walter - R$ 250 mil

Hungria - R$ 240 mil

Marcelo D2 - R$ 220 mil

Vanessa da Mata - R$ 220 mil

Priscila Senna - R$ 200 mil

Márcia Fellipe - R$ 200 mil

Tribo da Periferia - R$ 200 mil

Tayrone - R$ 200 mil

Jorge Aragão - R$ 190 mil

Edson Gomes - R$ 180 mil

Maneva - R$ 180 mil

Geraldo Azevedo - R$ 180 mil

Jorge Vercillo - R$ 160 mil

Arnaldo Antunes - R$ 160 mil

Detonautas - R$ 150 mil

Art Popular - R$ 150 mil

Zeca Baleiro - R$ 130 mil

Beto Barbosa - R$ 130 mil

Avine Vinny - R$ 120 mil

Kell Smith - R$ 112 mil

Os Neiffs - R$ 100 mil

Edu Maraial - R$ 90 mil

Beto Guedes - R$ 75 mil

Conde Só Brega - R$ 60 mil