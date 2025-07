Festa do Carmo começa neste domingo (6) e altera trânsito no bairro de Santo Antônio

A CTTU orienta que a população evite transitar de carro pela região e opte por meios de transporte coletivo (Nivaldo Fran/DP Foto)

Com a chegada dos festejos em homenagem à padroeira do Recife, Nossa Senhora do Carmo, diversas mudanças acontecem no trânsito para garantir a segurança dos fiéis e a fluidez da mobilidade. A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) já deu início, desde o dia 1º de julho, a um esquema especial de circulação viária que segue até o dia 16, quando será realizada a tradicional procissão de encerramento da festa.



A principal alteração no tráfego é a interdição do corredor principal da Avenida Dantas Barreto, no bairro de Santo Antônio, por conta da montagem do palco e do parque de eventos que serão utilizados durante a festa. A via local da avenida permanece liberada para circulação de veículos, com vagas de estacionamento mantidas em toda a sua extensão.



Outra mudança importante diz respeito à Rua do Imperador. Durante o período dos festejos, os motoristas que trafegam por essa via não poderão mais fazer a conversão à direita na Avenida Nossa Senhora do Carmo, uma das principais rotas da área central. A CTTU orienta que a população evite transitar de carro pela região e opte por meios de transporte coletivo, aplicativos ou táxis, além de redobrar a atenção à sinalização de proibição de estacionamento.

A festa religiosa, uma das mais tradicionais do calendário católico pernambucano, atrai milhares de devotos todos os anos. A estrutura da festa, montada no entorno da Basílica, inclui palco, som, iluminação e áreas para acolhimento dos fiéis.



Programação Religiosa



Desde o início do mês, a Basílica do Carmo celebra diariamente novenas e missas em homenagem à padroeira. As celebrações acontecem nos seguintes horários:



Missas diárias: às 7h, 10h e 15h



Novenas: às 18h, sempre com participação de fiéis, padres convidados e reflexões sobre a espiritualidade carmelita.



No dia 16 de julho, data dedicada oficialmente à Nossa Senhora do Carmo, a programação especial será:



6h – Alvorada festiva com repique de sinos e queima de fogos



9h – Missa solene presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson



16h30 – Procissão com a imagem da padroeira, percorrendo as avenidas Nossa Senhora do Carmo, Martins de Barros, Palácio do Campo das Princesas, Rua do Sol, Avenida Guararapes e retornando pela Dantas Barreto.



Durante todo o dia, a Basílica permanece aberta para visitação, oração e recebimento de promessas e agradecimentos.

Programação cultural

A parte cultural da festa acontece no palco montado na Avenida Dantas Barreto e contará com atrações musicais gratuitas, sempre no início da noite, com artistas locais e repertório voltado à música religiosa e popular nordestina.

Entre os nomes confirmados, estão:



Dia 12 de julho (sábado) – Banda Dom



Dia 13 de julho (domingo) – Ministério Coração de Adorador



Dia 14 de julho (segunda) – Adriana Arydes



Dia 15 de julho (terça) – Banda Vida Reluz



Dia 16 de julho (quarta) – Encerramento com o Coral Arquidiocesano e orquestra, após a procissão.