São João de Caruaru 2025 contou com grandes patrocinadores

Nomes como Petrobras, BNB, Devassa, Coca-Cola, Aposta Ganha, Ademicon, Electrotux, Assaí, Nescafé, Deline, Pitú, Bradesco, O Boticário, Sempre Livre, Deline e JEEP foram marcas que contribuíram como incentivadores (Divulgação)

Não são apenas os 65 dias de festa e 27 polos de animação que garantem a Caruaru o título de Maior e Melhor São João do Mundo. A cada ano, vários índices comprovam o sucesso da festa, marcada pela multiculturalidade, a segurança e a geração de emprego e renda. Em 2025, o evento superou a expectativa de público e de movimentação financeira, com um fluxo de mais de 4 milhões de pessoas e movimentação de R$ 737,6 milhões, números que superam o sucesso registrado nos anos anteriores, consolidando como a maior edição da história.

A cidade comemora os resultados significativos e as empresas apoiadoras também, onde tiveram a oportunidade de se destacar criando ativações memoráveis que cativaram o público. Nomes como Petrobras, BNB, Devassa, Coca-Cola, Aposta Ganha, Ademicon, Electrotux, Assaí, Nescafé, Deline, Pitú, Bradesco, O Boticário, Sempre Livre, Deline e JEEP foram marcas que contribuíram como incentivadores da cultura para o fortalecimento de uma festa que recebeu um aporte total de R$ 37,7 milhões em patrocínios.

Ao conhecerem o público-alvo, integrar-se à cultura local e criar experiências interativas, as marcas, de diferentes nichos, não apenas participaram da festa, como também se apropriaram dela, podendo materializar sonhos e proporcionar experiências exclusivas para os forrozeiros.

Um exemplo de que a festa rendeu bons frutos para a marca é o caso da Petrobras, que vem pelo segundo ano consecutivo patrocinando a festa e assinando o Polo Mestre Vitalino, localizado no Alto do Moura, que contou com grandes atrações nordestinas do autêntico forró. A sinergia entre a Petrobras e o São João de Caruaru corroborou o seu atual lema: "Uma empresa integrada de energia que atua com responsabilidade social e ambiental". Já a Loterias Caixa fez uma ativação no Polo da Estação Ferroviária, trazendo toda a divulgação da Quina de São João ao público.

Responsável por atrair grandes investimentos para o povo nordestino, o Banco do Nordeste (BNB) entrou pelo segundo ano consecutivo e também contribuiu com a realização da festa. Uma das suas ações esteve disponível no Alto do Moura. Uma carreta do CrediAmigo foi instalado para que empreendedores interessados em obter crédito para seus negócios tirassem dúvidas e adquirissem mais informações.

O São João de Caruaru 2025 contou ainda com mais parceiros importantes, como Pic Pay, Lux, Sonho de Valsa, Bis, Farinha Láctea Nestlé, Maizena, Andorinha, Unimed Caruaru, SESC, Perdigão, Mucilon, Azul, Spotify e a Lei Federal de Incentivo à Cultura - Lei Rouanet. O Maior e Melhor São João do Mundo 2025 foi realizado pela Prefeitura de Caruaru, Governo de Pernambuco e Governo Federal.