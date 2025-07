Mega-Sena: três apostas do Grande Recife acertam a quina; veja prêmio

Três apostas do Grande Recife acertaram a quina da Mega-Sena. (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

O sorteio da Mega-Sena desse sábado (5) registrou três apostas de Pernambuco que acertaram a quina. Cada vencedor no concurso vai levar R$ 26.769,73.

Os números sorteados foram 05 - 31 - 34 - 37 - 52 - 56. Como ninguém acertou todas as seis dezenas, o prêmio acumulou para R$ 28 milhões e o novo sorteio acontece na terça-feira (8).

Todas apostas que ganharam em Pernambuco foram feitas no Recife e Região Metropolitana (RMR) da capital.

No Recife, a aposta ganhadora foi feita na Iputinga, Zona Oeste da cidade. As outras duas foram realizadas em Jaboatão dos Guararapes e no Cabo de Santo Agostinho.