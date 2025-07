Pernambuco terá representantes pela primeira vez na Olimpíada Internacional de Matemática (Carolina Soares/Colégio GGE)

Pela primeira vez na história, Pernambuco terá dois representantes na Olimpíada Internacional de Matemática (IMO), a mais importante competição global da área para estudantes do Ensino Médio. Os alunos João Pedro Bandeira e Vinícius Pimentel, do Colégio GGE, conquistaram vaga na delegação brasileira após se destacarem na Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM). A 66ª edição da IMO será realizada entre os dias 10 e 20 de julho, na cidade de Sunshine Coast, na Austrália, reunindo estudantes de mais de 100 países.

João Pedro e Vinícius conquistaram o segundo e o terceiro lugar na OBM, respectivamente, e se classificaram entre os seis melhores estudantes do país, o que lhes garantiu um lugar na equipe nacional. A trajetória até a disputa internacional teve início com a participação na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas (OBMEP), que reúne cerca de 20 milhões de participantes em todo o Brasil. O bom desempenho rendeu a convocação para a Seleção Brasileira de Matemática, com acesso a fases avançadas de formação.

Os dois alunos passaram por um processo seletivo nacional e, ao serem aprovados, integraram o time Brasil para a IMO. Desde então, vêm participando de uma preparação intensiva promovida pela comissão da OBM, com três etapas de treinamento. As duas primeiras aconteceram em São Paulo, com aulas ministradas pelos professores Navid Safaei (Irã) e Razvan Gelca (Romênia). A última fase ocorreu no Recife, entre os dias 14 e 21 de junho, na unidade do Colégio GGE em Boa Viagem.

Durante a semana de preparação na capital pernambucana, os estudantes seguiram uma rotina de seis horas diárias de aulas e resolução de problemas, ao lado dos demais integrantes da equipe brasileira. O treinamento contou ainda com a participação do professor sérvio Dusan Dukic, nome de destaque no cenário internacional da matemática olímpica.