Pernambucanos prontos para representar país na Olimpíada de Matemática

João Pedro Bandeira e Vinícius Pimentel, ambos com 18 anos, estão entre os seis melhores estudantes de Matemática do Brasil e, em julho, estão na Olimpíada Internacional, na Austrália

João Pedro e Vinícius fazem último treinamento para a competição na Austrália (Divulgação/GGE)

Os estudantes pernambucanos João Pedro Bandeira e Vinícius Pimentel, ambos com 18 anos, irão representar o Brasil na Olimpíada Internacional de Matemática (IMO 2025), que será realizada entre os dias 10 e 20 de julho, em Sunshine Coast, na Austrália.

Os dois alunos, que terminaram o ensino médio no Colégio GGE, estão entre os seis melhores estudantes de Matemática do Brasil. João Pedro Bandeira ocupou a segunda colocação na seletiva nacional, enquanto Vinícius Pimentel foi o terceiro colocado.

“Fico muito feliz de poder representar o Brasil e Pernambuco na IMO, e também em dividir essa conquista com minha família, meus amigos, meus professores e com GGE, que sempre acreditaram em mim e me deram todo o apoio necessário”, destacou Vinícius Pimentel.

“Esta é a segunda vez que participo da IMO e estou muito feliz com outra chance de competir. Chegar até aqui exigiu muito esforço e dedicação, não só meu, mas também da minha família e dos meus professores ", ressaltou João Pedro Bandeira que disputou a IMO em 2024, realizada em Bath, no Reino Unido.

Além dos dois estudantes, Pernambuco será representado pelos professores de Matemática e membros da Associação da Olimpíada Brasileira de Matemática (AOBM), Márcio Gomes e Thiago Dias, que irão integrar a delegação do Brasil.

“Este feito dos alunos coloca Pernambuco de forma definitiva no mapa da Matemática olímpica mundial. É um resultado extraordinário, que nos enche de orgulho, esperança e segurança de que seguimos no caminho certo para inspirar futuras gerações”, enalteceu Márcio Gomes, que também é professor do Colégio GGE.

Trajetória até chegar a IMO 2025

Para participar da Olimpíada Internacional de Matemática (IMO), ambos os estudantes participaram da Olimpíada Brasileira de Escolas Públicas e Privadas (OBMEP), na qual ficaram entre os 300 estudantes com maior pontuação.

Após a OBMEP, eles disputaram a Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), onde foram medalhistas.Eles foram convidados para realizar os testes de seleção para a equipe brasileira que representa o país em competições internacionais.

João Pedro Bandeira e Vinícius Pimentel ficaram entre os seis primeiros da seletiva e passaram a integrar a Seleção Brasileira de Matemática, iniciando os treinamentos promovidos pela OBM.

Ambos os alunos já participaram de dois treinamentos presenciais em São Paulo, sob orientação dos professores Navid Safaei, do Irã, e Razvan Gelca, da Romênia.

O último treinamento da Seleção Brasileira de Matemática está acontecendo no Recife, até o dia 21, na unidade do Colégio GGE, em Boa Viagem, e conta com a participação especial do professor sérvio Dusan Dukic, referência mundial na área.

“A preparação é intensa e altamente estruturada. São mais de 16 horas semanais de treino focado na IMO. Também estamos com um cuidado especial com o preparo emocional dos alunos, para garantir a performance ideal durante a competição”, afirmou o professor Márcio Gomes.

Interesse por matemática

Ambos os estudantes sempre gostaram e demonstraram interesse pela disciplina, mas foi a partir de 2020 que se dedicaram ainda mais a estudar Matemática.

“Eu estudo matemática em um nível mais avançado desde 2020, que foi quando descobri o universo das olimpíadas", afirmou João Pedro Bandeira.

Para Vinícius Pimentel, a Matemática passou a fazer parte do seu dia a dia durante a pandemia da Covid-19, quando as aulas foram suspensas.

“Como eu não queria ficar um ano inteiro sem aprender nada, resolvi estudar Matemática, pois era a matéria que eu mais gostava. No início, não acreditava que conseguiria chegar a uma olimpíada internacional. Depois de conquistar uma medalha OBM, percebi que era possível e passei a me dedicar ainda mais", relembra.

Olimpíada Internacional de Matemática

A Olimpíada Internacional de Matemática (IMO) é o Campeonato Mundial de Matemática para estudantes do Ensino Médio e é realizada anualmente em um país diferente. A primeira IMO foi realizada em 1959, na Romênia, com a participação de 7 países. Ela se expandiu gradualmente para mais de 100 países de 5 continentes.