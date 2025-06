Educação em Foco: GGE recebe treinamento da Seleção Brasileira de Matemática

O treinamento contará com seis horas diárias de aula durante oito dias intensivos. (Crédito: Nivaldo Fran/DP Foto)

Durante os dias 14 e 21 de junho, a unidade de Boa Viagem do Colégio GGE está sediando o terceiro e último treinamento da Seleção Brasileira de Matemática, composta pelos seis melhores estudantes de matemática do Brasil.

Organizada pela Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), o treinamento faz parte da preparação desses alunos para a Olimpíada Internacional de Matemática (IMO), que será realizada em julho, em Sunshine Coast, na Austrália.

Entre os seis representantes brasileiros, dois deles são de Pernambuco: João Pedro Bandeira e Vinícius Pimentel, ambos estudantes do GGE. Eles passaram a integrar a Seleção Brasileira de Matemática após se destacarem na seletiva do time Brasil para a IMO.

As primeiras etapas do treinamento foram realizadas presencialmente em São Paulo, sob orientação dos professores Navid Safaei, do Irã, e Razvan Gelca, da Romênia, respectivamente.

“Foi uma grande conquista trazer esse treinamento para cá, porque eles sempre eram realizados em São Paulo ou no Ceará. Então, como tivemos resultados muito bons nas últimas Olimpíadas, começaram a olhar para nós e reconhecer que em Pernambuco também tem grandes professores e alunos qualificados para poder sediar um evento desse porte”, comenta Márcio Gomes, professor de matemática do GGE.

O treinamento contará com seis horas diárias de aula durante oito dias intensivos. Neste período, o time do Brasil receberá aulas dos treinadores e professores brasileiros, inclusive do próprio GGE, além de treinadores estrangeiros com respaldo mundial no universo da matemática olímpica.

Os alunos também terão a chance de assistir à aulas ministradas por Dusan Dukic, renomado professor sérvio, que, além de ser autor de diversos livros na área, possui 11 anos de experiência como treinador olímpico.

Esta é a primeira vez em que Dusan faz parte de um treinamento da seleção brasileira. “Estou honrado de ter sido convidado e de poder comparar as formas de pensar dos alunos brasileiros com alunos de outros países”, comentou durante o terceiro dia de treinamento.

Turmas Olímpicas

O GGE oferece turmas olímpicas especiais nas áreas de física, química, biologia e história.

Somente na área de matemática, o Colégio oferece 6 turmas em diferentes níveis para os seus alunos se prepararem para as mais diversas competições da área, como a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), a Olimpíada Brasileira de Matemática (OBM), a Olimpíada de Matemática da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (OMCPLP), a Olimpíada de Matemática do Cone Sul, Olimpíada Ibero-americana de Matemática (OIM) e a Olimpíada Internacional de Matemática (IMO).

Um desses alunos que se prepara para a Cone Sul é Hugo Pegado que, aos 15 anos, já conquistou a medalha de bronze na última edição da OBM e sonha em um dia participar da IMO.

“Tem vários modos de se preparar para a IMO mas o principal é fazer as short-lists que eles oferecem. É basicamente um caderninho com 6 a 9 de problemas de álgebra de vários anos da competição, além de outros que não foram escolhidos por alguma outra razão”, explica o estudante.

Mais informações sobre as turmas olímpicas do GGE podem ser obtidas através do Whatsapp da da instituição: 0800-3227100.