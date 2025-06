Olimpíada Brasileira de Robótica reúne estudantes no Grande Recife  

Robos serão criados em competição nacional (Divulgação )

Considerado um dos maiores eventos educacionais do País na área de ciência e tecnologia, a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) vai movimentar Pernambuco.

O evento reunirá em Paulista, no Grande Recife, estudantes do ensino fundamental, médio e técnico, a partir de quinta (26).

A ideia é facilitar o acesso à robótica, estimular o interesse pela ciência e engenharias e formar jovens talentos para os desafios do futuro.



Até a sexta (27), será realizada a 1ª etapa regional, voltada a escolas estaduais, com competições nos níveis 1 (do primeiro ao oitavo ano do Ensino Fundamental) e 2 (do oitavo e nono ano do Fundamental, Ensino Médio e/ou Técnico).

A programação acontece a partir das 8h, na Escola Técnica Estadual José Alencar Gomes da Silva, localizada na Rua Rivadávia Miranda de Souza, 170, no bairro do Janga, com entrada gratuita e aberta ao público.

A expectativa é de que cerca de 10 mil pessoas circulem pelo evento, incluindo familiares, educadores, patrocinadores e visitantes.

Como será

Mais de 1.000 competidores participam das disputas em duas modalidades: Robótica de Resgate e Robótica Artística.

Na primeira modalidade, os estudantes constroem robôs autônomos capazes de salvar vítimas em ambientes simulados de desastre.

Na segunda, os participantes devem criar apresentações artísticas com o uso de robôs, como dança, teatro, mágica e shows de comédia.

Os destaques da etapa regional avançam para a fase Estadual, podendo também competir na etapa Nacional. No caso do Nível 2 (estudantes do ensino médio e técnico), há ainda a possibilidade de classificação para a etapa mundial.