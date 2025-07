Incêndio atinge prédio em Boa Viagem na tarde deste sábado (5)

(Reprodução)

Por volta das 14h17, uma ocorrência de incêndio foi registrada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, que encaminhou três viaturas para o local. O fogo atingiu o Edifício Alicante, localizado na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife.

De acordo com os bombeiros, não há registro de vítimas e a equipe conseguiu controlar as chamas, enquanto o prédio foi deixado a cargo dos proprietários com as devidas orientações de segurança.