Incêndio atinge residência no Ibura e deixa dois feridos

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na tarde desta segunda-feira (15), uma residência localizada na Avenida Dois Rios, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, cinco viaturas foram enviadas ao local para conter as chamas, que destruíram três cômodos do imóvel.

Segundo informações repassadas pela corporação, uma mulher foi socorrida pelos bombeiros e um homem recebeu ajuda de populares. Ambos foram encaminhados para a Unidade Pernambucana de Atendimento Especializado (UPAE), situada nas proximidades do local do incidente.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre as causas do incêndio. A perícia deve ser realizada nos próximos dias para apurar as circunstâncias do ocorrido.