Incêndio atinge apartamento em prédio residencial na Encruzilhada

Até última atualização feita pelos bombeiros, não havia registro de vítimas no incêndio. Imagens mostram fumaça e um pouco de fogo no imóvel

Vídeos registrados por moradores mostram fumaça e pouco de fogo saindo de um dos apartamentos (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Um incêndio atinge um apartamento do edifício residencial Manoel Costa, no bairro da Encruzilhada, Zona Norte do Recife, na manhã desta segunda-feira (9).

Vídeos registrados por moradores mostram muita fumaça e um pouco de fogo saindo de um dos apartamentos do edifício residencial, que fica localizado na Rua Professor Miranda Curió, nº 113.

Segundo informações extraoficiais, é possível ouvir gritos de moradores pedindo socorro nos andares superiores do prédio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi controlado. Alguns moradores e um animal de estimação foram retirados do edifício. Os bombeiros seguem nas buscas por possíveis vítimas.