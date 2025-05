Incêndio atinge mercadinho em Caruaru na madrugada desta sexta (25)

Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) esteve no local e controlou as chamas, cerca de quatro horas após o início do foco

Um mercadinho na cidade de Caruaru foi atingido por um incêndio nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (25). O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), foi acionado e esteve no local para combater as chamas. Ainda no local, o Major André, subcomandante da corporação em Caruaru, que esteve no atendimento à ocorrência.





“Por volta de 5 horas da manhã nos deparamos com esse acionamento desse incêndio de grandes proporções no nesse supermercado aqui na Via Parque. De pronto, conseguimos desligar o quadro de distribuição de energia e de pronto a gente já começou a combater as chamas. Em relação à causa, nós não temos a exatidão, só depois que a gente vai ter junto com a Defesa Civil, os órgãos competentes para saber da onde iniciou esse incêndio", disse o major.





"Segundo o proprietário, tem uma parte elétrica, aí na parte superior, que pode ter dado algum curto, e esse curto gerou esse incêndio”, completou.





Os procedimentos seguintes serão para avaliar as condições físicas do imóvel, juntamente com outras instituições, como a Defesa Civil, explicou Bruno.





“Em relação a questão da estrutura do prédio, só que depois que a gente finalizar essa parte, aí vai ter uma uma uma resposta mais fidedigna, é, e também, mas a gente já dá para observar algumas rachaduras na parede, na parte externa do prédio. Então, só depois mesmo que a gente tenha uma certeza de como é que tá a estrutura”, acrescentou.





Em nota oficial, os Bombeiros afirmaram que o incêndio foi totalmente controlado, e que apenas danos materiais foram observados, sem nenhuma vítima.