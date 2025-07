CTM ativa linha e reforça frota de ônibus para estudantes que farão provas do IFPE neste domingo (6)

Governo do Estado vai ativar a linha 2431 – TI CDU/TI Caxangá (UFPE), com viagens saindo do Terminal Integrado CDU, no período das 6h45 às 14h15

Estudantes da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco (Paulo Maciel )

Os estudantes que vão realizar as provas para o semestre 2025.2 do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), que acontecem no próximo domingo (6), devem ficar atentos. O Governo do Estado, por meio do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), vai ativar a linha 2431 – TI CDU/TI Caxangá (UFPE), com viagens saindo do Terminal Integrado CDU, no período das 6h45 às 14h15. Além disso, a linha 303 – Caxangá/Curado II (BR-232) atenderá, em todas as viagens, ao campus da UFPE das 6h às 13h.

Com o objetivo ainda de oferecer melhor locomoção até os locais de prova, também haverá reforço nas frotas das linhas 202 – TI Barro/TI Macaxeira (Várzea), 207 – TI Barro/TI Macaxeira (BR-101) e 2060 – TI Tancredo Neves/TI Macaxeira.

Em caso de registrar elogio, sugestão, solicitação, reclamação ou denúncia, e sendo o seu primeiro contato nos canais de atendimento do Consórcio de Transporte Metropolitano – CTM, por favor, registrar manifestação na Central de Atendimento ao Cliente no número 0800 081 0158, de segunda a sexta, de 08h às 18h, ou no WhatsApp 99488-3999, todos os dias, de 08h às 18h.

Se a solução para sua manifestação não for atendida no prazo apresentado, o usuário, com número do protocolo inicial registrado em um dos canais, poderá enviar sua demanda no nosso canal de segunda instância, a Ouvidoria, por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones 3182.5511/5633/5630/5519, de segunda a sexta, das 09h às 12h e das 13h às 16h.