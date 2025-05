IFPE anuncia construção de unidades na Zona da Mata e Agreste

A abertura das sessões da licitação para obras em campi do IFPE acontecerá no dia 27 de maio

IFPE vais construir unidades /Arquivo

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) publicou, na terça-feira (13), os editais de licitação para contratação de empresa de engenharia para a execução da obra de construção dos novos Campi de Goiana, na Zona da Mata Norte, e Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste.



O certame vai adotar a modalidade de concorrência, na forma eletrônica. O sistema de registro de preços não será utilizado.

O valor da contratação será de pouco mais de 19 milhões para cada campus.



São R$ 19.250.000,49 para o Campus Goiana, e R$ 19.248.175,00 para o Campus Santa Cruz do Capibaribe.

Poderão participar do certame, interessados/as previamente credenciados/as no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), sendo necessário atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

A fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento. Os/as licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado nos editais, até a data e o horário estabelecidos para abertura das sessões públicas, que acontecerão no dia 27 de maio, às 09h para o Campus Goiana, e às 14h para o Campus Santa Cruz do Capibaribe.

Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os/as licitantes encaminharão por meio do sistema eletrônico, até a data e horário da abertura das sessões públicas, simultaneamente, os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto.