IFPE abre inscrições para mais de 600 cursos gratuitos

As vagas são ofertadas em seis Campus: Recife, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Igarassu e Caruaru. Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica são prioridades

IFPE Campus Recife (Reprodução)

Até o dia 3 de junho de 2025, o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) estará com inscrições abertas para os cursos de qualificação do Programa Autonomia e Renda Petrobras.

Ao todo serão 638 vagas ofertadas nos Campus Recife, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Igarassu e Caruaru, e cursos com duração de 4 a 10 meses.

Ajudante de elétrica, instrumentação, mecânico montador de máquinas, mecânico, tubulações, auxiliar de serviços e eletricista industrial, são alguns dos cursos ofertados. Ainda de acordo com o Programa de bolsas, os estudantes deverão receber uma bolsa mensal de R$ 660,00, com possibilidade de aumento para R$ 858,00 em caso de mulheres com filhos menores de 12 anos.

As inscrições são gratuitas e online, podem ser realizadas no site autonomiaerenda.com.br. Nesta etapa de inscrição, os participantes que sentem dificuldade ao efetuar os cadastro, terão a possibilidade solicitar apoio presencial nos Campus.

Residentes das áreas de operação da Petrobras Pernambuco, com mais de 18 anos – com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoa— e pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, inclui pessoas pretas e pardas, mulheres, pessoas com deficiência, indígenas, quilombolas, pessoas trans e refugiadas, são tidas como prioridades para os cursos.

Confira abaixo os cursos ofertados em cada campus:

Campus Recife: Ajudante de Mecânico e Eletricista Industrial.

Campus Ipojuca: Ajudante de Instrumentação, Caldeireiro, Inspetor de Elétrica, Montador de Andaime e Soldador.

Campus Caruaru: Ajudante de Tubulações, Ajudante de Elétrica, Ajudante de Instrumentação, Montador de Andaimes, Eletricista Industrial, Instrumentista, Mecânico Montador de Máquinas, Montador de Andaimes e Soldador.

Campus Cabo de Santo Agostinho: Almoxarife.

Campus Jaboatão dos Guararapes: Auxiliar de Serviços Diversos.

Campus Igarassu: Ajudante de Elétrica e Almoxarife.

O Programa

O Autonomia e Renda Petrobras busca qualificar pessoas que moram em áreas de abrangência das operações da Petrobras, ofertando cursos gratuitos, com bolsas-auxílio e ampliando as chances de aprovação no mercado de trabalho.

A iniciativa foi lançada em junho de 2024, é uma parceria entre a Petrobras, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs), a Fundação de Apoio ao IFSul (FaifSul) e a Firjan/Senai/Sesi SENAI SESI.