IFPE Olinda abre seleção para professor substituto de Design

As inscrições acontecem entre os dias 5 e 24 de junho, por meio de formulário disponível no site do IFPE Olinda. A remuneração varia de R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29, de acordo com a titulação

As inscrições acontecem entre os dias 5 e 24 de junho, por meio de formulário disponível no site do IFPE Olinda (Reprodução/freepik)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) – Campus Olinda - está com um processo seletivo simplificado aberto para a contratação de professor substituto, em caráter temporário, para a área de Design.

A vaga, que terá carga horária de 40 horas semanais, é destinada às disciplinas como Animação, Jogos digitais, Roteiro, Ilustração Digital, Modelagem 3D, Game Design, Interatividade Gráfica e Identidade Visual.

A remuneração do cargo varia de R$ 4.326,60 a R$ 8.058,29, de acordo com a titulação. Além do vencimento, o professor substituto terá direito a auxílio-alimentação e poderá solicitar auxílio-transporte.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no período de 5 a 24 de junho de 2025, por meio de formulário disponível no site do campus Olinda. A taxa de inscrição é de R$ 90 e deve ser paga via Guia de Recolhimento da União (GRU).

Candidatos que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que sejam membros de família de baixa renda poderão solicitar isenção da taxa.

O pedido deve ser feito no período de 6 a 9 de junho por meio de formulário específico, disponível no edital.

A seleção ocorrerá por meio de análise de títulos, conforme pontuação estabelecida no edital.

O processo seletivo prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD) e para pessoas pretas ou pardas (PPP), conforme a legislação vigente. As reservas só serão aplicadas no caso de surgimento de vagas durante a validade do concurso.

Candidatos que se enquadrem nessas condições devem informar no ato da inscrição e apresentar a documentação exigida.