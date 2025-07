Agente de trânsito atingido por golpes de barrote na cabeça está em estado grave, diz HR

A vítima foi socorrida em estado grave para o Hospital da Restauração (HR), na região central do Recife (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O agente de trânsito atingido por golpes de barrote na cabeça, em um lava a jato em Ipojuca, no Grande Recife, está em estado grave, segundo a assessoria de comunicação do Hospital da Restauração (HR), na área central da capital.

O caso de Carlos Henrique Alves Medeiros, de 45 anos, aconteceu na quarta (2) e foi registrado por câmeras de segurança.

Horas depois, a Polícia Militar apreendeu um adolescente de 17 anos, por suspeita de praticar a agressão.

Por meio de nota, a PM disse que o pai do jovem também foi detido por resistência durante a ação policial, realizada no Ibura, na Zona Sul da capital pernambucana.



Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que apreendeu o adolescente por ato análogo à tentativa de homicídio.



“Policiais Militares do 18º BPM, com apoio dos serviços de Inteligência do Batalhão e da Guarda Municipal de Ipojuca, além do GTA, apreenderam, quarta-feira (2), um menor por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio contra um guarda civil de Ipojuca. O adolescente foi identificado por imagens de câmera de segurança, agredindo a vítima com uma barra de madeira e foi localizado na casa da mãe, no Jordão Baixo. Na ocasião, o pai dele também foi detido, por resistência”, informou a nota.



Vingança

Segundo informações extraoficiais, o jovem teria agido por vingança. O agente servidor teria feito a apreensão de uma motocicleta que estava irregular, e o adolescente reclamou que teria sofrido agressões por um dos agentes que estavam na ocorrência, e então teria premeditado uma vingança contra o agente.

Como aconteceu

O agente estava sentado em um lava-jato no centro de Ipojuca, no Litoral Sul do Estado, quando foi golpeado duas vezes na cabeça com um barrote de madeira. De acordo com a prefeitura de Ipojuca, o servidor estava fora do serviço no momento da agressão. Imagens de câmeras de segurança do local mostram o momento do crime, quando o suspeito se aproximou e desferiu os golpes contra a vítima.