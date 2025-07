"Amo minha Duda com um amor que não tem fim", diz mãe de advogada que morreu em naufrágio

A médica Graça Medeiros, mãe da advogada Maria Eduarda Medeiros, postou nas redes sociais uma foto com a filha agradecendo o apoio que recebeu desde o falecimento de Eduarda, no último dia 21 de junho, após um naufrágio

Graça Medeiros, mãe da advogada Maria Eduarda de Carvalho, de 38 anos, vítima de um naufrágio no último dia 21 de junho, postou nas redes sociais uma foto com Maria Eduarda, agradecendo o apoio que vem recebendo desde a morte da filha (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Dez dias após o naufrágio que tirou a vida da advogada Maria Eduarda de Carvalho Medeiros, de 38 anos, a mãe dela, a médica Graça Medeiros, postou em suas redes sociais um relato tocante após a perda da filha. "Amo minha Duda com um amor que não tem fim", compartilhou a médica, na noite desta segunda (30).

No texto que acompanha uma foto de um gesto carinhoso entre mãe e filha, Graça também agradeceu todo o apoio que vem recebendo desde a morte de Maria Eduarda. “Em meio à maior dor da minha vida, quero deixar aqui um agradecimento do fundo do coração”, escreveu. Confira na íntegra:

“Em meio à maior dor da minha vida, quero deixar aqui um agradecimento do fundo do coração.

Cada palavra de carinho, cada mensagem, cada oração — de amigos e até de desconhecidos — tem chegado até mim como um abraço silencioso, e tem feito diferença.

Saber que não estamos sozinhos traz um consolo difícil de explicar.

Peço desculpas por não conseguir responder ou repostar tudo. Às vezes, simplesmente não consigo acompanhar. Mas leio, sinto e acolho cada gesto com gratidão.

As redes sociais, que tantas vezes são ruído, têm sido agora um canal de amor verdadeiro.

Sigo com fé no reencontro.

Amo minha Duda com um amor que não tem fim”, postou.

Processo

A postagem foi feita num momento de proximidade do início da tomada de depoimentos relativos ao caso que investiga o naufrágio, que está com a Delegacia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Grande Recife. A família de Eduarda contratou advogados para acompanhar as investigações, conforme informações apuradas pelo Diario. Um dos primeiros depoimentos deve ser justamente da mãe da advogada, Graça Medeiros.

Além da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), a Marinha do Brasil (MB), também abriu uma investigação para apurar as circunstâncias do acidente com a embarcação que causou a morte de Maria Eduarda.

Relembre o caso

No último dia 21 de junho, Maria Eduarda de Carvalho Medeiros, de 38 anos, passeava com o namorado, o médico urologista Seráfico Júnior, de 55 anos, num veleiro conduzido por ele, próximo ao Porto de Suape, no Litoral Sul do Estado.

Durante o passeio, a embarcação naufragou e apenas o médico conseguiu sair com vida. O corpo de Maria Eduarda só foi encontrado três dias depois, no dia 24 de junho, entre as Praias de Gamboa, em Ipojuca, e Calhetas, no Cabo de Santo Agostinho.