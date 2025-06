Advogada que morreu após naufrágio fez imagens de passeio de barco a velas

Maria Eduarda Medeiros, de 38 anos, foi encontrada no quarto dia de buscas, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, na terça (24). Namorado dela, o médico Seráfico Júnior conseguiu escapar

Maria Eduarda registrou imagens antes do naufrágio (Whatsapp)

Imagens divulgadas em grupos de Whatsapp mostram a advogada Maria Eduarda Carvalho de Medeiros, de 38 anos, durante o passeio em uma embarcação a velas que naufragou no sábado (21), no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife.

Maria Eduarda morreu e o corpo foi encontrado na terça (24), entre as Praias de Gamboa e Calhetas, no mesmo município, no quarto dia de buscas feitas pela Marinha do Brasil e Corpo de Bombeiros.

A Capitania dos Portos e a Polícia Civil abriram inquérito para apurar as causas do naufrágio. A causa da morte, segundo laudo, seria asfixia por afogamento.

O namorado dela, o médico urologista Seráfico Júnior, de 55 anos, também aparece no barco, assim como um cachorro de estimação.





O médico conseguiu sobreviver, após nadar durante três horas. Ele está internado em uma unidade de saúde.

O cão não foi localizado até a última atualização desta matéria.

Nas imagens, feitas pela própria Maria Eduarda, aparecem Maria Eduarda, o cão e o médico. Elas foram enviadas para grupos de amigos e familiares.

É possível observar que o mar estava calmo e outras embarcações passavam ao lado.