Advogada e cachorro desaparecem na praia de Suape após naufrágio de lancha

Mulher e cachorro desaparecem na praia de Suape após naufrágio de lancha (Foto: Reprodução/Google Street View)

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) segue nas buscas de uma advogada e um cachorro que desapareceram após caírem de uma lancha que virou na praia de Suape, no município do Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife.

O Naufrágio aconteceu no final da tarde de sábado (21), quando o Urologista Seráfico Junior e sua namorada a advogada Maria Eduarda Medeiros passeava pelo local.

Segundo os bombeiros, depois de sofrer o acidente, um homem que também estava na embarcação, nadou até o molhe do porto e pediu ajuda.

De acordo com informações repassadas por populares, o homem foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ipojuca.

Os Bombeiros e o Grupamento Tático Aéreo seguem realizando buscas na região.