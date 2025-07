A Loterias Recife segue na busca pelo ganhador do prêmio de mais de R$ 19 milhões

Duas apostas de Pernambuco ganharam o prêmio de mais de R$ 19 milhões na Quina de São João. (Foto: Divulgação/LOTERIAS RECIFE)

A Loterias Recife continua à procura do apostador que levou mais de R$ 19 milhões no sorteio da Quina de São João, realizado no último dia 22 de junho. O bilhete vencedor, um jogo simples, foi registrado em uma das unidades da rede e garante um prêmio exato de R$ 19.249.775,58.



Até o momento, o ganhador não se apresentou para resgatar o valor. A Loterias Recife reforça que o prêmio deve ser retirado dentro do prazo legal estabelecido pela Caixa Econômica Federal. Segundo a instituição, os vencedores têm até 90 dias após a data do sorteio para realizar o saque. Caso o prazo expire, o valor é repassado ao Tesouro Nacional, que o destina ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).



“Estamos empenhados em encontrar este apostador. Trata-se de um prêmio histórico, que pode transformar toda uma vida. Se você apostou na Quina de São João em uma de nossas unidades, pedimos que verifique seu comprovante com atenção”, destaca a equipe da Loterias Recife.

As apostas pernambucanas foram simples, que custa R$ 2,50. A do Recife foi registrada na Loterias Recife, no bairro de Areias, na Zona Oeste da cidade. A outra foi em Glória do Goitá, na Zona da Mata, em canais eletrônicos. Os números sorteados foram 12, 19, 20, 34 e 35.A orientação é que, em caso de dúvidas, o cliente procure a unidade onde fez a aposta ou entre em contato pelos canais oficiais da empresa.