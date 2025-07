Festa da padroeira: veja linhas de ônibus que terão roteiros alterados no Recife

Montagem da Festa de Nossa Senhora do Carmo altera itinerários de ônibus no Centro do Recife (Foto: Nivaldo Fran/DP)

Por causa da montagem da estrutura para a Festa de Nossa Senhora do Carmo, padroeira do Recife, no bairro de Santo Antônio, no Centro, o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) mudou roteiros de 20 linhas de ônibus que passam na Avenida Dantas Barreto.

Com as alterações, houve modificações de pontos de embarque e desembarque de passageiros.

O corredor principal da Av. Dantas Barreto, na área defronte ao Pátio do Carmo, foi interditado para a montagem dos equipamentos para a festa em homenagem à Nossa Senhora do Carmo.

Com essa interdição e desvio realizados pela Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU), 10 paradas de ônibus foram desativadas provisoriamente, na Av. Dantas Barreto e na Av. Nossa Senhora do Carmo.

Na Av. Dantas Barreto serão desativadas as paradas 182238, 180239, 180240, 180241, 180243, 180251 e 180260. E na Av. Nossa Senhora do Carmo, as paradas 180027, 180028 e 180231.

Para atender os passageiros durante a Festa em honra a Nossa Senhora do Carmo, foram instaladas provisoriamente duas paradas de ônibus.

Uma no Cais de Santa Rita (via do Centro Comercial, em frente ao SESC) e outra na Rua do Imperador, em frente à Praça 17, servindo às linhas de ônibus que tiveram seus percursos modificados.

Também serão opções para os passageiros as paradas: na Travessa do Forte, em frente ao Pátio de Estacionamento Zona Azul (180047); na Rua São João, após a interseção com a Av. Dantas Barreto (180261); na pista oeste da Av. Dantas Barreto (180221); na pista oeste da Av. Dantas Barreto, em frente ao Banco Santander, nº 512 ( (180222); na Av. Dantas Barreto, em frente ao Edf. San Diego, nº 1.200 (180246); na Av. Dantas Barreto, em frente ao imóvel nº 1.246,no lado oposto à escada do Camelódromo (180247); na Praça Sérgio Loreto (180249) e na Praça das Cinco Pontas (180048).

Veja linhas atingidas pela mudança

013 – JARDIM BEIRA RIO (PINA),

014 – BRASÍLIA (CONDE DA BOA VISTA) – VIA AGAMENON MAGALHÃES,

018 – BRASÍLIA TEIMOSA,

031 – SHOPPING CENTER (TERMINAL RESIDENCIAL BOA VIAGEM),

062 – JARDIM PIEDADE,

069 – CONJUNTO CATAMARÃ,

121 – VILA DA SUDENE (VIA VILA PINHEIROS),

122 – VILA DO IPSEP,

168 - TI TANCREDO NEVES (CONDE DA BOA VISTA) - RETORNO VIA RUA DO PRÍNCIPE,

200 – TI JABOATÃO (PARADOR),

211 – VILA TAMANDARÉ,

212 – JARDIM SÃO PAULO,

221 – VILA CARDEAL E SILVA,

222 – JARDIM UCHÔA,

232 – CAVALEIRO,

242 – PACHECO (FLORESTA),

243 – VILA DOIS CARNEIROS (VIA AGAMENON MAGALHÃES),

4123 – TRÊS CARNEIROS BAIXO (CAIS DE SANTA RITA),

4133 – TRÊS CARNEIROS (CAIS DE SANTA RITA) e

4137 – UR-11 (CAIS DE SANTA RITA)