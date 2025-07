Procura-se milionário: vencedor da Quina de São João no Recife ainda não foi buscar o prêmio

Duas apostas de Pernambuco ganharam o prêmio de mais de R$ 19 milhões na Quina de São João. (Foto: Divulgação/LOTERIAS RECIFE)

Você deixaria um prêmio de R$ 19 milhões para trás? Um apostador do Recife ganhou o valor na Quina de São João, mas ainda não apareceu para buscar.

O resultado do concurso foi anunciado no último sábado (28), com duas apostas de Pernambuco entre as 13 ganhadoras. Cada vencedor levou R$ 19.249.775,58 do prêmio total, que é de cerca de R$ 250 milhões.

As apostas pernambucanas foram simples, que custa R$ 2,50. A do Recife foi registrada na Loterias Recife, no bairro de Areias, na Zona Oeste da cidade. A outra foi em Glória do Goitá, na Zona da Mata, em canais eletrônicos. Os números sorteados foram 12, 19, 20, 34 e 35.

“Queremos compartilhar essa alegria com o ganhador e com todo o povo pernambucano. Estamos aguardando que o sortudo ou a sortuda venha buscar esse prêmio que pode mudar vidas,” disse a direção da rede Loterias Recife.

A Caixa Econômica Federal informa que os vencedores têm até 90 dias após a data do sorteio para fazer a retirada do valor. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

