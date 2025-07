Vídeo: avião de paraquedismo cai nos EUA com 15 pessoas a bordo

Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde atualizado dos envolvidos (Reprodução)

Um avião de pequeno porte caiu, na tarde desta quarta-feira (2/7), no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. A aeronave era usada para paraquedismo e transportava 15 pessoas no momento do acidente.

Todas foram encaminhadas para hospitais da região com ferimentos leves ou moderados, segundo informações da imprensa local.

O acidente ocorreu próximo ao aeroporto de Cross Keys, em uma área verde do condado de Gloucester. A gerência do Gabinete de Emergência local classificou o caso como um “incidente com muitas vítimas”, em publicação feita nas redes sociais.

A small plane carrying 14 people crashed near Cross Keys Airport in Williamstown, Gloucester County, New Jersey, around 5:30 p.m. The Gloucester County Office of Emergency Management described the incident as a "mass casualty incident." It occurred in a wooded area near the… pic.twitter.com/44VQK0yjZJ — T_CAS videos (@tecas2000) July 2, 2025



