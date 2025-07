São João 2025 injeta mais de R$ 1,1 bilhão na economia de Pernambuco e bate recorde de público

São João se consolida como festejo lucrativo para Pernambuco (Foto: Divulgação)

O São João 2025 atraiu 1.636.257 participantes, entre turistas e visitantes em Pernambuco, um aumento de 15,88% em relação a 2024.

A atividade econômica também apresentou crescimento, com a receita total de turistas atingindo R$ 1.199.226.228,80, um aumento de 25,8% em relação ao ano anterior, segundo dados do Observatório do Turismo de Pernambuco, vinculado à Secretaria de Turismo e Lazer (Setur) e à Empresa de Turismo de Pernambuco (Empetur).

Hotéis de 15 municípios atingiram ocupação máxima, incluindo Caruaru, Gravatá, Petrolina e Arcoverde. O gasto médio diário dos visitantes também aumentou em mais de 55% em relação a 2024, atingindo R$ 725,21.

Para 98,71% dos turistas, o principal motivo da viagem foi a festa de São João, e a satisfação geral com o evento ultrapassou 95%. Além disso, mais de 95% das pessoas afirmaram o desejo de retornar para futuras celebrações de São João.

1 / 2 2 / 2 < >

O São João também ganhou força online, com aumento de interesse visível no Google Trends, principalmente no dia 22 de junho.

Balanço do governo

Para o responsável pela Setur, Kaio Maniçoba, os festejos movimentam a economia de todas as regiões de Pernambuco. "Estamos presenciando um evento que impacta todo o estado, do Sertão ao Litoral, gerando emprego e renda para milhares de pernambucanos”, afirmou.

Já o presidente da Empetur, Eduardo Loyo, o setor turístico cresce cada vez mais no estado. “O São João de 2025 demonstrou, por meio de estatísticas e experiências pessoais, a influência transformadora do turismo em Pernambuco. Vivemos uma temporada histórica, com a ocupação hoteleira em seu auge, fluxo de visitantes em todas as regiões e um impulso significativo para a economia local, enfatizou.