EDS realiza fórum sobre "Integridade no Esporte" no Náutico

Na última semana, o Náutico recebeu o Fórum de Combate à Manipulação de Resultados, iniciativa promovida pelo Esportes da Sorte, patrocinador máster do clube, e conduzida pela Sportsradar. A iniciativa faz parte de uma série de workshops presenciais que também aconteceu no Ceará e será realizada com Corinthians e Ferroviária, em datas a definir.

O projeto visa prevenir práticas ilegais em competições esportivas e reforçar o compromisso com a integridade no esporte. As atividades foram direcionadas a atletas e membros das comissões técnicas das equipes profissionais masculinas, profissionais femininas e sub-20.

Durante os encontros, foram abordados temas como definição de manipulação de resultados, tipos de fraude, modus operandi dos fraudadores, riscos legais e impactos à reputação. Os participantes também receberam orientações práticas sobre como agir diante de abordagens suspeitas.

“Este ciclo de capacitação reforça nosso compromisso com a integridade esportiva e o jogo responsável, pilares que norteiam nossas ações. Acreditamos que a educação é a melhor forma de prevenção e queremos estar ao lado dos clubes nesse esforço conjunto pela transparência e proteção do esporte”, destaca Ana Carolina Luna Maçães, Gerente de Compliance do Esportes Gaming Brasil, grupo responsável pela marca Esportes da Sorte.

"O Náutico agradece muito à Esportes da Sorte e Sportsradar pelo que puderam oferecer de forma educativa aos nossos atletas. Unimos forças com um grande patrocinador para que seja garantido cada vez mais a integridade no esporte", comentou Eduardo Granja, vice-presidente de futebol do Náutico.

As sessões foram conduzidas por Felippe Marchetti, Gerente de Parcerias de Integridade da Sportradar, empresa global de tecnologia esportiva e referência reconhecida em integridade no esporte. No Brasil, a Sportradar é parceira da CBF e de 17 federações estaduais, monitorando mais de 10 mil partidas por temporada. A empresa firmou recentemente um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com os Ministérios da Fazenda e do Esporte.

“A conscientização de atletas e equipes é uma das formas mais eficazes de proteger as competições contra manipulações. Esses workshops são projetados para oferecer aos participantes o conhecimento e as ferramentas necessárias para reconhecer ameaças e agir com responsabilidade. Temos orgulho de apoiar iniciativas como essa, que fortalecem a integridade no esporte brasileiro”, afirmou Felippe Marchetti.