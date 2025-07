Palmeiras e Fluminense avançam, e Brasil sonha com vaga na final do Mundial de Clubes

Palmeiras e Fluminense avançaram às quartas de final do Mundial de Clubes (Cesar Greco/Palmeiras e Lucas Merçon/Fluminense FC)

Enquanto os olhares estavam voltados para os favoritos europeus no Mundial de Clubes, o futebol brasileiro segue fazendo história na competição com Palmeiras e Fluminense garantindo vaga nas quartas de final, mantendo viva a possibilidade de uma inédita e histórica semifinal entre clubes do Brasil.

O cenário se desenha com ainda mais destaque após a impressionante eliminação do Manchester City, campeão da Liga dos Campeões em 2023, e favorito ao título do Mundial deste ano. Os ingleses foram surpreendidos pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, que venceu uma partida épica por 4 a 3.

Tanto Palmeiras quanto Fluminense já faturaram grandes cifras com a campanha nos Estados Unidos: cerca de US$ 39,8 milhões (R$ 216,2 milhões) para cada clube até aqui. Agora, os dois brasileiros se preparam para seus duelos decisivos. O Fluminense volta a campo na próxima sexta-feira, dia 4 de julho, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Al Hilal. Mais tarde, às 22h, será a vez do Palmeiras encarar o Chelsea, da Inglaterra, na Filadélfia.

Após se classificar em primeiro na fase de grupos, com um empate diante do Porto, uma vitória sobre o Al Ahly e um empate disputado contra o Inter Miami, o time comandado por Abel Ferreira venceu o Botafogo por 1 a 0 nas oitavas de final. O gol histórico veio na prorrogação, com o atacante Paulinho.

Por outro lado, o Fluminense chegou direto às quartas após boa campanha na fase de grupos, demonstrando consistência sob o comando de Renato Gaúcho. O Time de Guerreiros ficou no 0 a 0 com o Borussia Dortmund, bateu o Usan HD, da Coréia do Sul, e empatou com sul-africano Mamelodi Sundows. Nas oitavas, os cariocas superaram a respeitada Inter de Milão, atual vice-campeã da Liga dos Campeões, com autoridade. Agora o Fluminense enfrenta o Al Hilal, que já deixou para trás o Manchester City.

O Mundial, sediado nos Estados Unidos, já viu Flamengo e Botafogo se despedirem. O Rubro-Negro caiu para o Bayern de Munique por 4 a 2, enquanto o Alvinegro foi superado justamente pelo Palmeiras. Mesmo assim, ainda está vivo o sonho de um time brasileiro na final da competição. Se ambos avançarem, Palmeiras e Fluminense se enfrentam na próxima fase.