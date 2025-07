Veja datas, horários e classificados às quartas de final do Mundial

As quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa serão disputadas nos dias 4 e 5 julho. Fluminense é o primeiro brasileiro a entrar em campo

O jogo de abertura do Mundial de Clubes acontece entre Al Ahly e Inter Miami, às 21h do próximo sábado (14) (Divulgação/ fifaworldcup)

O Mundial de Clubes já conheceu todos os classificados às quartas de final. O Borussia Dortmund foi o último time a garantir uma vaga na próxima fase do mata-mata da competição, após vitória sobre o Monterrey, por 2 x 1. Fluminense e Palmeiras são as equipes brasileiras que seguem na disputa pelo título.

Veja também: Gonzalo García decide e Real Madrid despacha a Juventus pelas oitavas do Mundial de Clubes

As quartas de final do Mundial serão disputadas nos dias 4 e 5 de julho. O Fluminense será a primeira equipe brasileira a disputar as quartas de final, diante do Al-Hilal. O duelo acontece nesta sexta-feira (4/7), às 16h (de Brasília).

O Palmeiras também entra em campo na sexta-feira (4/7), para enfrentar o Chelsea. A partida está marcada para as 22h (de Brasília). PSG x Bayern de Munique e Borussia Dortmund x Real Madrid fazem os outros dois duelos das quartas de final.

Confira as datas e horários das quartas de final

Fluminense x Al-Hilal – 4/7 – 16h

Palmeiras x Chelsea – 4/7 – 22h

PSG x Bayern de Munique – 5/7 – 13h

Borussia Dortmund x Real Madrid – 5/7 – 17h

