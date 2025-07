Conselho Deliberativo do Náutico aprova renovação de contrato com a FutebolCard

Estádio dos Aflitos (Rafael Vieira/DP Foto)

Em noite movimentada nos bastidores dos Aflitos, o Conselho Deliberativo do Náutico aprovou, nesta terça-feira (1º), a renovação do contrato com a empresa FutebolCard, responsável pela comercialização dos ingressos do clube alvirrubro.

O momento esportivo do time, embalado por uma crescente na Série C, pesou na decisão dos conselheiros. Com maioria favorável, o Conselho deu o aval à proposta do Executivo, permitindo a antecipação da renovação contratual com a FutebolCard, o que garante R$ 500 mil em luvas ao clube de imediato.

O contrato também abre a possibilidade de um adiantamento de até R$ 1 milhão, sendo R$ 500 mil sem juros e os outros R$ 500 mil com juros diluídos durante os cinco anos de duração do vínculo. A aprovação veio mesmo diante de preocupações com riscos financeiros e compromissos de longo prazo.