Trio é detido tentando comercializar oito aves silvestres em Olinda

Caso aconteceu no último domingo (29), na Feira da Troca, no bairro de Peixinhos, em Olinda. Três homens foram detidos pela PM, por posse de oito aves silvestres. Drogas e armas também foram apreendidas na ação policial

As aves resgatadas são: uma graúna, um galo-de-campina, um chorão, um tiziu, um papa-capim-coleira e três canários-da-terra (Foto: Divulgação/PMPE)

Três homens foram detidos por posse de oito aves silvestres, na Feira da Troca, no bairro de Peixinhos, em Olinda, no Grande Recife. O caso aconteceu no último domingo (29). De acordo com a 1ª Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente, responsável pela ação, a intenção era comercializar ilegalmente os animais.

A investida policial aconteceu após recebimento de denúncias de irregularidades no comércio na Feira, segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). As aves resgatadas são: uma graúna, um galo-de-campina, um chorão, um tiziu, um papa-capim-coleira e três canários-da-terra. Todos os bichos serão encaminhados ao Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetra) Tangará, no bairro da Guabiraba, Zona Norte do Recife.

A PM também informou que os três detidos foram encaminhados para a Delegacia do Varadouro, em Olinda.

Outras apreensões

Ainda conforme as informações repassadas pela PM, após as autuações, foi realizada uma varredura na feira, que apreendeu uma arma de fogo, um revólver industrial calibre .32, tipo garrucha, e aproximadamente 10 gramas de entorpecentes.