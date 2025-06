Motta nega traição ao governo com derrubada do IOF

O presidente da Câmara diz que avisou que proposta de aumento do IOF não teria aprovação do Legislativo

Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados (Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), negou que o governo teria sido traído na votação que derrubou o decreto do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e disse ter comunicado ao Executivo que a elevação do tributo teria dificuldade de ser aprovada no Congresso Nacional. As declarações ocorreram por meio de um "reels" no Instagram, vídeo curto e editado, publicado na manhã desta segunda-feira (30).

Na peça, há um narrador que diz ser "fake" que o Congresso não olha para o povo e que o governo tenha sido pego de surpresa.

Motta, então, aparece no vídeo e afirma: "Primeiro, quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos". Em seguida, mencionou os 383 votos favoráveis à derrubada do IOF "de deputado de esquerda e de direita" e afirmou que o tributo "afeta toda a cadeia econômica".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hugo Motta (@hugomottapb)

Motta continuou: "A polarização política no Brasil tem cansado muita gente, e agora querem criar a polarização social". O presidente da Câmara citou, na sequência, propostas de autoria do governo que foram aprovadas na mesma sessão da Câmara que sustou o decreto do IOF, como o consignado privado e a Medida Provisória do Fundo Social.

O parlamentar também disse que alertou o governo sobre "o barco em direção ao iceberg" e afirmou que não serve a nenhum partido. "Capitão que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa não é leal, é cúmplice. E nós avisamos ao governo que essa matéria do IOF teria muita dificuldade de ser aprovada no Parlamento. O presidente de qualquer Poder não pode servir a um partido, ele tem que servir ao seu País", declarou.

O deputado afirmou ainda ser verdadeira a impressão de que atua como "morde e assopra" na Câmara. "Se uma ideia for ruim para o Brasil, eu vou morder. Mas se essa ideia for boa, eu vou assoprar, para que ela possa se espalhar por todo o País. Ser de centro não é ter ausência de posição. É ter ausência de preconceito", disse.

A Câmara derrubou o decreto na última quarta-feira, 25 de junho. Motta informou na noite anterior, na rede social X, que pautaria a derrubada do IOF no plenário da Câmara. O Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, apurou que líderes de bancadas mais próximos de Hugo Motta conversavam sobre a possibilidade da votação havia alguns dias, mas o aviso oficial de Motta aos líderes ocorreu por meio de um grupo de WhatsApp, após o anúncio no X.

