Homem é morto a facadas e carbonizado em Bezerros

O homem teria sido esfaqueado por dois suspeitos, que confessaram a participação no crime após serem detidos pela Polícia Militar

A ocorrência foi registrado pela 14ª Delegacia Seccional de Caruaru como homicídio consumado. (Foto: Arquivo/PCPE)

O corpo de um homem foi encontrado carbonizado em um terreno baldio, no bairro do Salgado, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco, nesta terça-feira (24).

A vítima, que estava sem identificação, teria sido esfaqueada por dois suspeitos, de 26 e 28 anos. Eles foram detidos pela Polícia Militar após confessarem participação no crime.

De acordo com informações extraoficiais, os três indivíduos possuem antecedentes criminais por envolvimento com o tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, os dois suspeitos foram autuados em flagrante delito. Após a aplicação das medidas administrativas, ambos foram encaminhados para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

A ocorrência foi registrado pela 14ª Delegacia Seccional de Caruaru como homicídio consumado.