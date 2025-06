Festas juninas acabam com um morto e dois feridos em Ouro Preto

Viatura da Polícia Civil de Pernambuco (Reprodução/PCPE)

As festas juninas não acabaram bem em Ouro Preto, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Um homem morreu e dois outros ficaram feridos na madrugada deste domingo (29), durante uma festa de São Pedro na Avenida Castelo Branco.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, confirmou a investigação de um homicídio consumado e duas tentativas registrada em Ouro Preto.

O jovem de 20 anos, identificado como Weverton da Silva Santana, foi executado a tiros no meio do evento, e outras duas pessoas foram atingidas por balas perdidas.

Ele foi atingido por vários disparos e morreu no local, ainda da chegada do atendimento. Segundo fontes extraoficiais, Weverton sofria de esquizofrenia e, devido à doença, tinha algumas inimizades no bairro, o que poderia estar relacionado com a execução.

Dois outros homens, não identificados, presentes na festa também foram atingidos por balas perdidas. Eles foram socorridos para a UPA da Tabajara, mas não se tem informações sobre o estado de saúde de ambos.

A Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso. Câmeras de segurança registraram o momento do crime e as imagens podem auxiliar na elucidação do crime.