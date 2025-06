Auditoria independente contribui para o sucesso de uma entidade

Auditoria (br.freepik.com)

A auditoria independente (AI) das demonstrações contábeis (DCs) representa um investimento necessário para o sucesso de uma entidade. A independência do auditor é fundamental, para que ele possa expressar uma opinião imparcial sobre a posição e a confiabilidade das informações contábeis e financeiras da entidade auditada, contribuindo para a segurança e a transparência ao mercado. Por isso, o AI deve apartidário, não devendo está vinculado a governos, grupos econômicos ou correntes políticas.

A AI vai além de uma obrigatoriedade regulatória, pois é uma ferramenta estratégica para qualquer entidade, que busca alcançar um crescimento sustentável e uma credibilidade junto ao mercado. Em um ambiente de negócios, cada vez mais complexo e competitivo, diversos fatores, conforme mencionados a seguir, tornam essa prática essencial de auditar as DCs das entidades, independentemente do seu tamanho e/ou do seu campo ou setor de atuação operacional:

(1) Transparência e Credibilidade: As DCs auditadas proporcionam uma visão imparcial das finanças das entidades, aumentando a transparência e a confiabilidade das informações contábeis para os acionistas/sócios, investidores e credores e demais partes interessadas. A prática de auditar as DCs constrói e reflete confiança para o mercado, podendo resultar em melhores condições de negociação e/ou acesso à credito;

(2) Conformidade (Cumprimento de Normas e Regulamentos): Muitas entidades são obrigadas a cumprir requisitos legais e regulatórios, evitando penalidades, multas e sanções. Em função disso, a AI assegura que as entidades estejam em conformidade com as exigências do setor de atuação, impedindo punições e danos à reputação das sociedades;

(3) Melhoria dos Controles Internos e da Gestão: Através dos exames e das verificações das operações, a AI pode fornecer insights valiosos sobre os riscos e oportunidades para aprimorar os controles e os processos internos. Isso ajuda a identificar áreas de vulnerabilidade e a implementar melhorias que podem aumentar a eficiência operacional da entidade;

(4) Detecção e Prevenção de Erros e até Fraudes: Os AI tem a expertise necessária para identificar e prevenir erros e até fraudes nas DCs, protegendo os ativos e garantindo a integridade dos processos. Ao efetuar uma análise nas DCs, os AI podem identificar discrepâncias e incoerências e se estas não forem regularizadas trarão prejuízos significativos à entidade;

(5) Acesso ao Crédito: As DCs auditadas, atestam e demonstram uma segurança das informações contábeis, financeiras e operacionais para os stakeholders;

(6) Tomada de Decisões: Fundamentado nas informações contábeis e financeiras auditadas, a gestão pode tomar decisões mais acertadas, com base em dados que podem influenciar o futuro da entidade, possibilitando uma administração mais eficiente.

Mas a AI das DCs vai muito além de uma exigência regulatória, pois é uma ferramenta estratégica para qualquer entidade que busca um crescimento sustentável e uma maior credibilidade, junto ao mercado, participando da construção de uma boa governança corporativa (GC).

Por fim, sendo a AI um investimento, ela contribui para a segurança e para a transparência junto ao mercado, fortalecendo o crescimento, o desenvolvimento e a expansão de qualquer sociedade e criando um ambiente mais confiável, eficiente e seguro para a reputação e o sucesso de uma entidade.