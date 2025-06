Região Metropolitana deve ter mais chuvas neste sábado e domingo, aponta Apac

A previsão é de mais chuva em todo o estado nesta quarta-feira (21). Foto: Thalyta Tavares/Esp DP (Foto: Thalyta Tavares/Esp DP)

A noite deste sábado deve ser marcada por chuva moderada a forte na Mata Norte e na Região Metropolitana do Recife, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac). Na Mata Sul, no Agreste e no Sertão, as precipitações devem ser mais fracas, variando entre fraca e moderada. No domingo, há expectativa de pancadas de chuva de intensidade fraca a moderada.

Em meio ao cenário de instabilidade, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um aviso laranja para a Região Metropolitana do Recife e as Zonas da Mata. O monitoramento aponta acumulados entre moderados e fortes em boa parte dessas áreas.

Paulista, Abreu e Lima e Igarassu registraram volumes acima de 100 milímetros, com pontos críticos no Loteamento Agamenon, onde moradores ficaram ilhados.

Ao longo da próxima semana, a expectativa é de novas chuvas entre moderadas e fortes, principalmente na terça-feira, quando os maiores volumes devem se concentrar na Mata Norte. Depois desse período, a tendência é de redução gradual das precipitações.