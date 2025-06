Homem é assassinado a tiros no Agreste de Pernambuco

Instituto de Medicina de Legal (IML) Caruaru (Reprodução)

Um homem foi assassinado a tiros na Rua Abílio, no Centro do município de Toritama, no Agreste de Pernambuco, na noite de quinta-feira (26). A vítima, identificada como Luiz André de Lima Almeida, de 25 anos, era conhecido na região por seu um esportista que atuava em várias áreas.

Segundo informações de populares repassadas à Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), os criminosos se aproximaram e efetuaram vários tiros contra Luiz André que não resistiu e morreu no local. A vítima não possuía “antecedentes criminais”, de acordo com a PCPE.

O corpo foi periciado pelo Instituto de Criminalística (IC) e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Um inquérito policial foi instaurado e as diligências estão em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime.