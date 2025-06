Vítima de estupro, mulher de 52 anos morre em Caruaru

Silvana Feliciano da Silva, de 52 anos, foi encontrada em estado grave na sua casa, no município de Calçado, também no Agreste, mas precisou ser transferida para Hospital Mestre Vitalino e faleceu

Instituto de Medicina de Legal (IML) Caruaru (Reprodução)

Vítima de estupro, uma mulher de 54 anos faleceu, na tarde desta quinta-feira (26), no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, Agreste do estado. Ela foi identificada como Silvana Feliciano da Silva.

O crime havia ocorrido na madrugada do dia anterior, na residência da vítima, na Rua Bernardino Alves, no município de Calçado, também no Agreste, cerca de 80km de Caruaru.

Silvana Feliciano da Silva foi encontrada em estado grave na sua casa. Encaminhada ao hospital local, em um primeiro momento, precisou ser transferida devido à gravidade dos ferimentos.

Ela não resistiu e faleceu no Hospital Mestre Vitalino. Seu corpo foi levada ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru para realização de exames periciais.

A Polícia Civil comunicou que abriu o inquérito para elucidar o caso.