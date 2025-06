Morte de advogada: casal estava sem colete e barco foi "sugado" pela correnteza, diz advogado

Maria Eduarda gravou vídeo momentos antes do naufrágio (Reprodução)

A defesa do médico Seráfico Júnior, de 55 anos, afirmou que ele e a namorada, a advogada Maria Eduarda Carvalho de Medeiros, de 38, não usavam colete no momento em que foram vítimas de naufrágio, no dia 21 de junho. O caso, que resultou na morte da mulher, é investigado pela Polícia Civil e Capitania dos Portos.

Ainda segundo o defensor Ademar Rigueira, o barco estava de costas e foi sugado pela correnteza.

"Aí bateu nos arrecifes, virou, eles saíram agarrados no barco, que afundou mais à frente, e foram levados pela correnteza", disse.

Rigueira disse, ainda, que Maria Eduarda e Seráfico saíram de um condomínio em Muro Alto, Ipojuca, a bordo de uma “embarcação miúda” — um tipo de barco movido a vela, indicado para áreas rasas.

“Eles estavam, sim, sem coletes, mas eram dois adultos em uma área extremamente protegida e rasa. Tanto que no outro vídeo, que está sendo divulgado, aparece outra vela e ninguém ali está de colete”, afirmou em coletiva de imprensa, nesta sexta-feira (27).

Seráfico ficou internado no Hospital da Unimed, na Ilha do Leite, área central do Recife, com escoriações por todo o corpo, um corte na cabeça e inchaço, conforme o advogado.