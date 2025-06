PRF faz mais de cem autuações de motoristas sob efeito de álcool no feriadão

Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta quarta o balanço da operação realizada no feriadão (DIVULGAÇÃO/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) concluiu a Operação Festejos Juninos 2025 em Pernambuco, nesta terça-feira (24), que se iniciou no dia 18 e abrangeu os feriados de Corpus Christi e São João. Durante a operação, foram fiscalizadas 7.859 pessoas e 6.020 veículos, sendo emitidas 3.637 autuações por diversas infrações.

A embriaguez ao volante, uma das principais preocupações da PRF nesse período, foi coibida com a realização de 5.042 testes do bafômetro, que resultaram em 106 autuações, sendo 97 por recusa e nove por constatação, com cinco prisões de motoristas sob efeito de álcool.

Destacam-se outras infrações, como ultrapassagens em local proibido (233), transitar pelo acostamento (216), excesso de velocidade (216), não uso do cinto de segurança (176), falta do capacete (51) e da cadeirinha (39).

Sinistros

Em sete dias, foram registrados 49 sinistros nas rodovias federais de Pernambuco, que deixaram 53 pessoas feridas e sete mortas. No ano passado, a Operação São João foi realizada em quatro dias, de 21 a 24 de junho, e foram atendidos 39 sinistros, com 35 feridos e quatro mortes.

Houve uma redução na média diária de sinistros neste ano, de 7 por dia, enquanto no ano anterior foi de 9,7. A média diária de feridos também foi menor, caindo de 8,7 para 7,5.



Para prevenir colisões graves, foram retirados 95 animais de grande porte da rodovia. Também foram prestados 137 auxílios a motoristas que tiveram problemas com o veículo durante a viagem. O Núcleo de Operações Aéreas da PRF realizou dois resgates aeromédicos em conjunto com o SAMU Metropolitano Recife, além de acompanhar a movimentação de veículos durante a operação.

As atividades de combate ao crime contaram com o apoio do Núcleo de Operações Especiais, dos Grupos de Patrulhamento Tático e do Grupo de Motociclismo Policial. As ações resultaram em oito veículos recuperados e 35 pessoas detidas por diversos crimes, como receptação, uso de documento falso e com mandados de prisão em aberto.

As ações educativas foram intensificadas com a Carreta do Cinema Rodoviário, um veículo que funciona como uma sala de cinema e que estará aberto ao público até o dia 28 de junho, na Estação Rodoviária de Caruaru. No total, foram alcançadas 4.419 pessoas, com palestras e abordagens nas rodovias.

O reforço na fiscalização segue até o dia 30 de junho, principalmente no Agreste do estado, onde continuam as festividades devido ao Dia de São Pedro.