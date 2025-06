Obras do conjunto habitacional Caranguejo Tabaiares têm início e vão atender 1,4 mil moradores

Formalização do início das obras do habitacional para moradores da Caranguejo Tabaiares (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

A dura realidade de alagamentos, falta de saneamento e infraestrutura precária está cada vez mais perto de ser deixada para trás pelos moradores da comunidade Caranguejo Tabaiares, nos bairros de Afogados e Ilha do Retiro, no Recife. A prefeitura e o governo federal iniciaram, nesta quinta-feira (26), as obras do conjunto habitacional da comunidade.

Após uma espera que durou anos e acumulou diversas demandas da população, cerca de 1,4 mil moradores da comunidade receberão, dentro de 18 meses, 280 apartamentos. O conjunto será destinado às famílias que precisarem ser relocadas para a realização das obras de urbanização integrada da ZEIS Caranguejo Tabaiares, que incluirão intervenções de pavimentação e saneamento.

O plano urbanístico que orientará as intervenções na ZEIS já está sendo construído coletivamente junto com a comunidade, sob a responsabilidade da Autarquia de Urbanização do Recife (URB).

“Hoje, para a Caranguejos Tabaiaras, o dia é de pura gratidão. A gente está recebendo esse habitacional que é resultado de uma luta que é antiga e iniciada no mandato de Geraldo Júlio. Mas a gente não deixou essa pauta ficar de lado e no esquecimento. O meu avô correu por muitos anos por uma moradia digna para essa população e hoje, como representante da comunidade, eu não tenho nada a reclamar. Não tive o privilégio de ter a minha filha brincando num campo ou numa praça, mas eu vou ter os meus netos brincando dentro”, afirma Josineide Alexandrino, de 43 anos.

Josineide ainda relata que atualmente a comunidade sofre com diversos problemas, principalmente durante o período chuvoso. Segundo ela, a invasão de répteis, como cobras e jacarés, é comum e traz perigos para a população. Além disso, uma dos barracos desabou com as fortes chuvas que atingiram a capital em maio.

“Estive junto com a liderança lutando e hoje veio a conquista, que é esse habitacional, que vai proporcionar um conforto melhor, tanto pra gente, quanto para as crianças. Muitas mães não dormem durante as chuvas com medo e as crianças que ficarão no habitacional poderão viver melhor e dormir tranquilas”, frisa o morador Daniel Costa, de 43 anos.

Estrutura

O habitacional tem um custo de R$ 53,7 milhões (incluindo contrapartida municipal de R$ 1,4 milhão) e fica situado na Rua Tabaiares. O empreendimento é um dos seis novos conjuntos contratados para o Recife dentro do programa Minha Casa Minha Vida-FAR. Esta modalidade utiliza recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) para oferecer moradias subsidiadas a famílias de baixa renda.

Os apartamentos terão cerca de 50m² de área útil privativa com sala, 2 quartos, cozinha, área de serviço e sanitário. O empreendimento será erguido num terreno de 12 mil m², num total de nove blocos, sendo oito blocos com quatro pavimentos e um com três pavimentos.

Os moradores do habitacional Caranguejo Tabaiares terão com espaços destinados a esportes e lazer, como brinquedoteca, minicampo com alambrado e iluminação em LED, playground e bicicletário. Está prevista ainda a implantação de espaço comunitário e estacionamento.

“Este é um processo histórico. Há mais de duas décadas, a população aguarda por esta obra. O terreno era inicialmente particular e, em parte, pertencente à União. Realizamos a desapropriação do terreno particular, com um investimento de quase R$ 9 milhões para assegurar a execução da obra no próprio território da comunidade. Mantivemos diálogo com todos os moradores. O projeto consiste em urbanização social, visando urbanizar a comunidade e garantir moradia digna para as 280 famílias”, detalha o secretário de Habitação, Felipe Cury.

O habitacional conta também com reservatório de reuso das águas para regar o jardim e lavar os pisos; sistema de geração fotovoltaica para as áreas comuns; pisos drenantes nos passeios e nas vias de acesso; e uso de equipamentos de consumo responsável nas áreas comuns, tais como bacia com duplo fluxo de acionamento e torneiras com temporizador.

“A concretização deste projeto representa a realização de um sonho aguardado por muitos anos, permitindo que 280 famílias tenham acesso à moradia digna. Além disso, possibilitará a urbanização da comunidade de Caranguejo Tabaiares através de um programa específico para comunidades localizadas na bacia do Rio Capibaribe. É a materialização de um desejo de mais de dez anos, resultado de um trabalho conjunto da prefeitura e do governo federal”, frisa o prefeito do Recife, João Campos.

A Caixa Econômica Federal é a responsável pelas obras e ficou a cargo da Secretaria de Habitação a regularização dos terrenos, aprovação dos projetos e chamamentos públicos para contratação das construtoras.

“Esse é um empreendimento ligado ao programa Minha Casa Minha Vida. Aqui a gente tem um terreno que foi doado pela prefeitura, uma proposta que foi apresentada pela prefeitura e selecionada pelo Ministério das Cidades. A Caixa faz toda a análise do projeto, faz a análise da construtora e representa o Ministério das Cidades na contratação do empreendimento. Então, a Caixa vai analisar o projeto, acompanhar as obras e ser a gestora dos recursos financeiros. Nessa modalidade, aqueles que são beneficiários de programas sociais têm a parcela 100% quitada pelo próprio governo federal”, explica o superintendente da Caixa Econômica, Marcelo Maia.