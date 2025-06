Cento e trinta famílias de Petrolina recebem casas através de programa estadual

Com subsídio de R$ 20 mil do governo de Pernambuco, ao todo 440 famílias petrolinenses já realizaram o sonho da compra de primeiro imóvel

Condomínio Sunville Mais Viver (Foto: Miva Filho/Secom)

Centro e trinta famílias de Petrolina, no Sertão de Pernambuco, receberam nesta sexta-feira (13) a chave da casa própria. A entrega foi feita pelo programa Morar Bem PE – Entrada Garantida a moradores do condomínio Sunville Mais Viver (fases 5 e 6).

Por meio do programa, os beneficiados receberam um subsídio de R$ 20 mil do governo de Pernambuco para a aquisição de seus imóveis construídos dentro do Minha Casa, Minha Vida na modalidade FGTS.

Empreendimento da Construtora JotaNunes, o Sunville Mais Viver (fases 5 e 6) conta com 664 unidades habitacionais, das quais 130 foram comercializadas por meio do Morar Bem – Entrada Garantida.

As residências unifamiliares possuem 51,28 m² de área construída e contam com esgotamento sanitário conforme normas da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH); suprimento de energia licenciado pela Neoenergia; abastecimento de água garantido pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa); e pavimentação com pedra granítica.

A fiscal agrícola Ana Lúcia Costa, uma das beneficiadas pelo Morar Bem – Entrada Garantida em Petrolina, afirmou que o programa a ajudou a sair do aluguel e morar em um lugar com mais estrutura.

“Eu me inscrevi no Morar Bem em fevereiro de 2024, quando houve um feirão de imóveis na cidade, mas estava tudo caro, e foi aí que me apresentaram ao programa. Ele me ajudou a unir tudo, recebi R$ 20 mil para a entrada, que eu não tinha e nem tinha como juntar, pois recebo pouco mais do que um salário mínimo de salário. Agora, eu vou deixar de pagar aluguel, vou pagar uma prestação bem mais barata e por algo que é meu. Estou morando onde eu gostaria, um lugar confortável, cheio de segurança, estou muito feliz", celebrou.

Cada unidade habitacional do Morar Bem foi negociada, em média, a R$ 160 mil. O valor global de vendas do empreendimento foi de R$ 106,24 milhões.

“O Morar Bem PE tem transformado a vida de milhares de famílias, tem gerado emprego, renda e, mais do que tudo, tem mantido viva a esperança no coração da nossa gente, que achava que jamais teria o direito de ter uma casa pra chamar de sua. Agora, o jogo virou com uma política habitacional de verdade a gente tem chegado a Pernambuco todinho, levando dignidade a milhares de pessoas”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

“Está havendo uma revolução em Pernambuco, uma revolução que está sendo feita por meio do direito básico à habitação. Antes do Morar Bem, muitas vezes quem ganha até dois salários mínimos não podia adquirir a sua casa própria, porque não conseguia juntar o dinheiro da entrada. Esse programa possibilita a realização desses sonhos, além de aquecer a economia do Estado, gerando milhares de empregos com as obras que estão espalhadas por todas as regiões”, pontuou a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes.

Em todo o estado, 88.356 pernambucanos já se inscreveram no Morar Bem PE – Entrada Garantida. Destes, 11.423 tiveram o cadastro aprovado pela Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab). Em Petrolina, foram 6.895 inscritos (sendo 4.734 mulheres chefes de família) com 444 contemplados. Um total de 18 empreendimentos foi cadastrado no município.