Famílias de Roda de Fogo recebem escrituras da casa por programa estadual

Os moradores da comunidade foram beneficiados, ainda, com as obras do Reforma no Lar (Foto: Yacy Ribeiro/Secom)

Centenas de famílias da comunidade de Roda de Fogo, nos Torrões, na Zona Oeste do Recife, receberam, nesta quarta-feira (11) escrituras de propriedade. Ao todo, foram entregues pelo governo do estado 293 escrituras de propriedade e 18 casas reformadas no pelo programa Morar Bem PE - Reforma no Lar.

A entrega dos títulos integra o cronograma da Semana Solo Seguro, promovida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). de acordo com o governo, até o momento foram entregues mais de 900 escrituras em Roda de Fogo desde 2023, por meio da Perpart, empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh).

Durante toda a semana, o governo de Pernambuco fará a entrega de mil escrituras para famílias de oito localidades da cidade do Recife: Água Fria, Bola na Rede, Brejo da Guabiraba, Buriti, Mangabeira, Passarinho, Torrões (Roda de Fogo) e Sancho/Totó.

Aureliana Cecília, de 42 anos, recebeu nesta quarta-feira a escritura da casa onde mora. “Moro há 38 anos aqui. Foram décadas de espera por esse dia. Vivia na incerteza, porque morava em uma casa que não tinha como provar que era minha. Hoje essa incerteza acabou. Estou muito feliz e grata. É um sonho realizado, uma grande conquista”, celebrou.

“O Governo de Pernambuco chegou a esta região há um ano e o nosso trabalho vai além da regularização fundiária, que garante a entrega de títulos para quem há décadas aguardava por esse direito. Também estamos realizando reformas nas casas das famílias, por meio de um programa que investe até R$ 18 mil por residência. Essas ações proporcionam mais dignidade às famílias, transformando suas casas e suas vidas. Com o título na mão e a casa reformada, estamos mudando a realidade de quem mais precisa. É o Morar Bem Pernambuco chegando a cada cantinho do nosso Estado, permitindo que as pessoas possam viver com dignidade e cidadania”, destacou a governadora Raquel Lyra.

“Isso era um pedido do povo pernambucano. Então, o programa Morar Bem, nos seus diversos eixos, tem atacado o déficit habitacional, mas não somente pensando na casa. Quando entregamos uma escritura, estamos dando dignidade. Quando chegamos a um território, olhamos para tudo, sempre buscando entregar uma melhor qualidade de vida para o povo”, declarou a secretária de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Reforma do Lar

Os moradores da comunidade foram beneficiados, ainda, com as obras do Reforma no Lar, modalidade do programa Morar Bem PE. Na Roda de Fogo, estão previstas reformas em 250 moradias, e já foram realizados 227 cadastros. No total, está previsto um investimento de R$ 4,5 milhões para melhorias diretas nas unidades. Nessas obras, até o fim de abril de 2025, foram investidos mais de R$ 916 mil.

As obras incluem serviços como pintura, instalações elétricas e hidráulicas, aplicação de revestimento cerâmico e reabilitação de cobertas.