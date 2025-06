Com lotação no setor de queimados, HR recebe mais sete crianças no São João

Números foram divulgados pela unidade de saúde nesta quarta (25), em meio a alerta pela lotação no setor desde a última segunda (23). As crianças são as principais vítimas das queimaduras.

Crianças são as principais vítimas das queimaduras com fogos e fogueiras (Foto: Divulgação/HR)

Neste feriado de São João, mais sete menores deram entrada no Hospital da Restauração (HR). O número foi registrado pela unidade, localizada na região central do Recife, entre esta terça (24) e quarta (25), em meio à situação de alerta de lotação de leitos para queimados. Outros seis adultos deram entrada no HR no mesmo período.

As crianças são as principais vítimas de acidentes com fogos e fogueiras nas festas juninas deste ano. O médico Marcos Barretto informou, por meio de um vídeo disponibilizado pelo HR, que as crianças tiveram os casos mais graves registrados até agora.

“Crianças são as maiores vítimas este ano. Peço que as pessoas tenham mais atenção e cuidado com menores usando fogos e brincando em fogueiras. Vimos ferimentos graves e com exposição óssea. Os adultos devem se conscientizar com acendimento de fogueira, evitar combustíveis e tomar conta de panelas com milho e canjica”, destacou.

Alerta

Segundo o HR, do dia 10 de junho até esta quarta (25), 41 pessoas foram atendidas no Centro de Tratamento de Queimados do HR. Do total geral de atendimentos, 18 foram adultos e 23 crianças.

Referência no atendimento de queimados, o Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, tem 40 leitos disponíveis para esse tipo de paciente. Nesta segunda (23), 36 dessas vagas estavam ocupadas.

Procurado pelo Diario de Pernambuco, o HR não confirmou quantos leitos estão ocupados nesta quarta (25).