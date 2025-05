Abrigo Eu Amo Animais alega ter sido vítima de golpe por engenheiro e precisa de doações; saiba como ajudar

O espaço, que funciona há 11 anos no bairro do Prado, no Recife, acolhe atualmente cerca de 80 animais.

O abrigo já passou por diversas crises, mas não deixou de acolher os animais de rua/Foto: Reprodução/Instagram

Com mais de uma década dedicada ao resgate de animais em situação de rua, o abrigo Eu Amo Animais, localizado no bairro do Prado, no Recife, continua enfrentando desafios para manter suas atividades. Atualmente, é lar de 70 gatos e quatro cães. Desde sua fundação, mais de 900 animais já passaram pelo local, marcando a trajetória do idealizador do projeto, Elpídio Araújo.





Um dos episódios mais prejudiciais para a ONG foi um golpe aplicado por um engenheiro, que cobrou R$ 6.818 para realizar uma reforma na sede do abrigo. O imóvel apresenta infiltrações e precisa de pintura. No entanto, segundo Elpídio, o profissional não cumpriu o serviço acordado em 2023 e, até o momento, não devolveu o valor.





“A única coisa que ele fez foi levantar o muro do primeiro andar e jogar um pouco de tinta na parede e na entrada. Depois disso, começou a faltar. A Justiça já penhorou diversos bens dele. Ele alega que não me deve nada e diz que queria fazer a obra, mas eu não deixei. Ficou combinado que ele me pagaria R$ 3.500 em 10 parcelas de R$ 350, mas até agora não recebi nenhuma”, relata Elpídio.





A equipe jurídica do abrigo também identificou, por meio do sistema do tribunal, outras ações semelhantes envolvendo o mesmo engenheiro. Atualmente, existe um processo em curso desde agosto de 2023.





Além do prejuízo financeiro, o abrigo enfrenta gastos mensais que giram em torno de R$ 4 mil apenas com alimentação. Os custos com atendimentos veterinários já ultrapassaram R$ 5 mil.





“A pior situação que enfrentamos foi um surto de cinomose. A cadela Lilica, que está conosco até hoje, suas cinco filhotes e mais dois cães foram infectados. Cheguei a pensar em desistir, porque o custo do tratamento é altíssimo. Conseguimos salvar sete animais, mas, infelizmente, as filhotes da Lilica não resistiram às complicações da doença”, lamenta.





Outro desafio constante é o abandono. Elpídio relata que muitas pessoas deixam animais na porta do abrigo, atitude que configura crime de maus-tratos, conforme a Lei de Crimes Ambientais. A Lei nº 14.064/2020 aumentou a pena para até 5 anos de reclusão em casos como esse.





Como ajudar





Para arrecadar fundos e manter o abrigo em funcionamento, foi criado um brechó solidário, localizado na Rua Clube Náutico Capibaribe, loja 5, no bairro da Boa Vista. O local oferece itens variados, como discos de vinil, CDs, DVDs, livros, entre outros. Toda a receita é revertida para a compra de ração e produtos de limpeza.





Interessados em conhecer o trabalho do abrigo e os produtos do brechó podem visitar os perfis no Instagram: @euamoanimaispe e @brecho_garagemvinil.





As doações podem ser feitas de diversas formas: entregando ração para cães e gatos ou doando discos e CDs diretamente no brechó. Também é possível contribuir financeiramente via Pix, utilizando a chave: 81984748533.