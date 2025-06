Homem em situação de rua é brutalmente agredido em frente ao Centro POP, em Boa Viagem

Crime aconteceu em plena luz do dia (Foto: Reprodução)

Um homem em situação de rua foi brutalmente agredido a pauladas na manhã desta quarta-feira (25), em frente ao Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro POP), no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife. A vítima, que aguardava a abertura do equipamento social, foi surpreendida por outro usuário do serviço e deixada desacordada na calçada com ferimentos graves na cabeça.

O ataque ocorreu por volta das 6h45, na Rua Sargento Waldir Correia, antes do início do expediente da unidade. De acordo com a Polícia Militar, o homem agredido foi encontrado em estado grave e socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira. Seu estado de saúde ainda não foi informado oficialmente, e a identidade da vítima permanece desconhecida.

Câmeras de segurança de um imóvel da rua registraram toda a cena de violência, que foi divulgada por um perfil local nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o agressor se aproximando com um pedaço de madeira e uma pedra nas mãos. Ele atinge a vítima, que vestia uma camisa azul, com uma pedrada na cabeça e, em seguida, desfere repetidas pauladas mesmo após a vítima cair no chão. Outro homem, que também parecia estar em situação de rua, observou a agressão de perto, agachado na calçada, sem intervir.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Boa Viagem, afirmou que um inquérito será instaurado para apurar os fatos, identificar o agressor e investigar a motivação do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

A Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome do Recife informou, em nota, que a agressão ocorreu fora do horário de funcionamento da unidade, que atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O Centro POP oferece apoio psicossocial, alimentação, banho e encaminhamentos para serviços da rede pública a pessoas em situação de rua.